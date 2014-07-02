Plokščias klostuotas filtras

Plokščias klostuotas filtras, skirtas drėgnam ir sausam naudojimui, nekeičiant filtro. Kompaktiškas dideliu paviršiumi pasižymintis filtras neįsiskverbia į rezervuarą. Tai lankstus, lengvai naudojamas filtras, sulaikantis itin didelę dalį dulkių.

Savybės ir privalumai
Filtro medžiaga
  • Leidžia sausą ir šlapią siurbimą be filtro keitimo
  • Didelis dulkių sulaikymo laipsnis
Lanksti sąranka
  • Lengva valyti
Kompaktiška konstrukcija
  • Didelis filtro plotas, pačioje mažiausioje erdvėje
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva ruda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 205 x 75 x 73