Plokščias klostuotas filtras
Plokščias klostuotas filtras, skirtas drėgnam ir sausam naudojimui, nekeičiant filtro. Kompaktiškas dideliu paviršiumi pasižymintis filtras neįsiskverbia į rezervuarą.
Plokščias klostuotas filtras, skirtas drėgnam ir sausam naudojimui, nekeičiant filtro. Kompaktiškas dideliu paviršiumi pasižymintis filtras neįsiskverbia į rezervuarą. Tai lankstus, lengvai naudojamas filtras, sulaikantis itin didelę dalį dulkių.
Savybės ir privalumai
Filtro medžiaga
- Leidžia sausą ir šlapią siurbimą be filtro keitimo
- Didelis dulkių sulaikymo laipsnis
Lanksti sąranka
- Lengva valyti
Kompaktiška konstrukcija
- Didelis filtro plotas, pačioje mažiausioje erdvėje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|205 x 75 x 73