Plokščias klostuotas filtras KFI 4410
Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.
KFI 4410 plokščią klostuotą filtrą galima naudoti siurbiant tiek šlapią, tiek sausą purvą – jums nebereikės nuolat stabdyti darbus, kad pakeistumėte filtrą. Filtras patikimai užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų dulkių filtravimą. Į patentuotą filtro dėžutę įstatomą plokščią klostuotą filtrą galima pakeisti ypač patogiai ir greitai be jokio sąlyčio su dulkėmis: paprasčiausiai atidarykite filtro dėžutę, pakeiskite filtrą, uždarykite filtro dėžutę – štai ir viskas! Sukurtas specialiai „Kärcher Home & Garden“ WD 4–6, KWD 4–6 ir MV 4–6 drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Filtravimo medžiaga, pagaminta iš celiuliozės
- Didelė siurbimo galia ir didelis dulkių filtravimas naudojimo metu.
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai, kuriuose nereikia keisti filtro.
- Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą per kelias sekundes išlankstydami filtro dėžutę - be sąlyčio su nešvarumais.
Skirta „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|163 x 104 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Smulkūs nešvarumai
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Skysčiai