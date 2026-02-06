Plokščias klostuotas filtras KFI 4410

Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.

KFI 4410 plokščią klostuotą filtrą galima naudoti siurbiant tiek šlapią, tiek sausą purvą – jums nebereikės nuolat stabdyti darbus, kad pakeistumėte filtrą. Filtras patikimai užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų dulkių filtravimą. Į patentuotą filtro dėžutę įstatomą plokščią klostuotą filtrą galima pakeisti ypač patogiai ir greitai be jokio sąlyčio su dulkėmis: paprasčiausiai atidarykite filtro dėžutę, pakeiskite filtrą, uždarykite filtro dėžutę – štai ir viskas! Sukurtas specialiai „Kärcher Home & Garden“ WD 4–6, KWD 4–6 ir MV 4–6 drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.

Savybės ir privalumai
Filtravimo medžiaga, pagaminta iš celiuliozės
  • Didelė siurbimo galia ir didelis dulkių filtravimas naudojimo metu.
Patentuota filtro keitimo technologija.
  • Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai, kuriuose nereikia keisti filtro.
  • Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą per kelias sekundes išlankstydami filtro dėžutę - be sąlyčio su nešvarumais.
Skirta „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva ruda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 163 x 104 x 50
Pritaikymo sritys
  • Smulkūs nešvarumai
  • Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
  • Skysčiai