Plokščiasis filtras KFI 4440
Specialus plokščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.
Renovation KFI 4440 specialus plokščias klostuotas filtras idealiai tinka smulkių ir stambių nešvarumų bei skysčių siurbimui. Jis taip pat puikiai tinka smulkių dulkių siurbimui, kurios susidaro atliekant remonto darbus ir dirbant su elektriniais įrankiais. Dėl poliesterio medžiagos filtras yra atsparus drėgmei. Nelimpanti danga taip pat veiksmingai apsaugo filtrą nuo užsikimšimo ir užtikrina ilgalaikę siurbimo galią bei optimalų dulkių filtravimą naudojimo metu. Į patentuotą filtro dėžutę įmontuotą plokščiąjį klostuotą filtrą galima pakeisti ypač patogiai ir greitai - visiškai nesiliečiant su nešvarumais: tiesiog atidarykite filtro dėžutę, pakeiskite filtrą, uždarykite filtro dėžutę - ir viskas. Sukurtas pagal užsakovo pageidavimus Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 ir MV 4-6 drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Poliesterio filtro medžiaga su nelimpančia danga
- Ilgalaikė siurbimo galia ir optimalus dulkių filtravimas naudojimo metu.
- Nepertraukiamam darbui.
- Atsparus drėgmei ir patvarus.
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Šlapias siurbimas ir sausas siurbimas nekeičiant filtro
- Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą per kelias sekundes išlankstydami filtro dėžutę - be sąlyčio su nešvarumais.
Tinka Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 šlapių ir sausų dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|163 x 104 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Smulkios dulkės
- Smulkūs nešvarumai
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Renovacija