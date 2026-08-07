Plokščios žarnos komplektas

Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.

Komplektą sudaro lanksti 1 1/4 "plokščia žarna ir nerūdijančio plieno žarnų spaustukas (30–40 mm) su sparnuotu varžtu, pajungimui be įrankių. Kärcher plokščios žarnos komplektą rekomenduojama naudoti su panardinamais švaraus ir nešvaraus vandens siurbliais. Tai idealus sprendimas šalinant didelius vandens kiekius, pvz., potvynių metu. 10 metrų ilgio žarną galima susukti ir laikyti taupant vietą. Maksimalus darbinis slėgis yra 5 barai.

Savybės ir privalumai
Plokščios žarnos komplektas: Lanksti plokščia žarna
Lanksti plokščia žarna
Kompaktiškas, vietą taupantis sandėliavimas.
Plokščios žarnos komplektas: 1 1/4" nutekėjimo žarna
1 1/4" nutekėjimo žarna
Platesnis skersmuo didesniam srautui.
Plokščios žarnos komplektas: Komplektuojama su nerūdijančio plieno žarnos spaustuku ir sparno varžtu
Komplektuojama su nerūdijančio plieno žarnos spaustuku ir sparno varžtu
Prijungimas nereikalauja papildomų įrankių.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1 1/4″
Vamzdžio ilgis (m) 10
Sprogstantis slėgis (bar) max. 5
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 1,2
Svoris (su pakuote) (kg) 1,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 260 x 55
Pritaikymo sritys
  • Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
  • Naudojamas užtvindytoms vietovėms
  • Užtvindytų pastatų rūsių vandens išsiurbimui iki 100 m3
  • Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
  • Vandens siurbimui iš baseinų
  • Montavimui drenažo šachtoje