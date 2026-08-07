Plokščios žarnos komplektas
Vietą taupantis žarnų komplektas su lanksčia žarna, įskaitant nerūdijančio plieno žarnų spaustuką, skirtą prijungimui prie panardinamųjų siurblių. Idealiai tinka naudoti kaip padavimo žarną vandens pašalinimui per potvynius.
Komplektą sudaro lanksti 1 1/4 "plokščia žarna ir nerūdijančio plieno žarnų spaustukas (30–40 mm) su sparnuotu varžtu, pajungimui be įrankių. Kärcher plokščios žarnos komplektą rekomenduojama naudoti su panardinamais švaraus ir nešvaraus vandens siurbliais. Tai idealus sprendimas šalinant didelius vandens kiekius, pvz., potvynių metu. 10 metrų ilgio žarną galima susukti ir laikyti taupant vietą. Maksimalus darbinis slėgis yra 5 barai.
Savybės ir privalumai
Lanksti plokščia žarnaKompaktiškas, vietą taupantis sandėliavimas.
1 1/4" nutekėjimo žarnaPlatesnis skersmuo didesniam srautui.
Komplektuojama su nerūdijančio plieno žarnos spaustuku ir sparno varžtuPrijungimas nereikalauja papildomų įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1 1/4″
|Vamzdžio ilgis (m)
|10
|Sprogstantis slėgis (bar)
|max. 5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 260 x 55
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Užtvindytų pastatų rūsių vandens išsiurbimui iki 100 m3
- Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
- Vandens siurbimui iš baseinų
- Montavimui drenažo šachtoje