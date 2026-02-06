Plovimo antgalis 2 in 1 XXL
„Du viename“ XXL plovimo antgalis padeda lengvai ir du kartus greičiau išvalyti vidutinio dydžio kilimus ir didesnius daiktus su apmušalais nei naudojant įprastą apmušalų plovimo antgalį.
Naudojant novatorišką „Kärcher“ „du viename“ XXL plovimo antgalį kartu su prailginimo vamzdeliais, naudotojui nereikia pasilenkti, jis gali valyti vidutinio dydžio kilimus atsipalaidavęs ir išlaikydamas vertikalią padėtį. Naudojant tiesiogiai ant rankenos, antgaliu galima dvigubai greičiau išvalyti didesnius minkštus baldus, kėdes ir daugelį kitų tekstile dengtų paviršių nei įprastu apmušalų antgaliu. Dėl to XXL plovimo antgalis yra idealus priedas, kuriuo nesunkiai ir beveik neeikvodami laiko išvalysite kilimus ir tekstilinius paviršius giluminiu būdu. Tinka „Kärcher SE 3 Compact“ plaunančiam siurbliui.
Savybės ir privalumai
Tinka „Kärcher SE 3 Compact“ plaunančiam siurbliui.
Ypač platus antgalis
- Didesnius minkštus baldus ir kilimus išvalysite dvigubai greičiau, nei naudodami įprastą apmušalų antgalį.
- Idealiems valymo rezultatams vos per kelias minutes.
Purškimo funkcija
- Kruopščiam visų rūšių kilimų, tekstilės ir minkštų baldų valymui iki giliausių sluoksnių.
Permatomas stebėjimo langas
- Leidžia nuolat kontroliuoti valymo procesą darbo metu.
Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologija
- Optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai