Plovimo šepetys
Mažas ir galingas smulkių paviršių šepetys, skirtas mobiliam valymui, tikslingai pašalina nešvarumus sunkiai pasiekiamose vietose. Galima tvirtinti tiesiai ant slėginio plovimo įrenginio paleidimo pistoleto.
Smulkių paviršių valymo šepetys apjungia plokščios vandens srovės poveikį ir mechaninę šerelių valymo galią, todėl juo galima kruopščiai išvalyti sunkiai pasiekiamas ir kampuotas vietas, pavyzdžiui, dviračius. Nešvarumai nuvalomi ir nuplaunami tiesiog vietoje. Kadangi vanduo naudojamas tik tada, kai įjungiamas paleidimo pistoletas, vandens suvartojimą galima labai efektyviai ir individualiai kontroliuoti. Taip kartu taupomas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas. Šepetys montuojamas tiesiai ant paleidimo pistoleto. Prireikus šepečio galvutę galima pakeisti. Smulkių paviršių valymo šepetys suderinamas su visais mobiliaisiais lauko valymo įrenginiais OC 3.
Savybės ir privalumai
Švelnus, bet veiksmingas smulkių detalių šepetėlisKruopščiai pašalina nešvarumus net sunkiai pasiekiamose vietose.
Nuimama šepečio galvutėLengvai pritaikomas, kad visada būtų užtikrintas higieniškas valymas.
Montuojamas ant paleidimo pistoletoValdymas viena ranka suteikia daugiau lankstumo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 35 x 48
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
Plovimo šepetys atsarginės dalys
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