Plūdinis jungiklis
Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio.
Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio, ir stebi vandens nutekėjimą. Tinkamas naudoti su sodo siurbliais, panardinamais sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Į rinkinį įeina specialus 10 m ilgio kabelis. Dėmesio: šis jungiklis skirtas sustabdyti siurblį kartu su GP 60/GP 70 mobiliu reguliavimu.
Savybės ir privalumai
10 m laidas
- Galima naudoti net atokiuose ar giluminiuose vandens rezervuaruose.
Plūdinis jungiklis
- Atokiame vandens rezervuare, kontroliuoja siurblio įjungimą / išjungimą priklausomai nuo vandens lygio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|210 x 270 x 55
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms