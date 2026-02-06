Plyšinis antgalis SE

Praktiškas plyšinis antgalis, tai drėgno valymo siurblių priedas, leidžia išpurkšti purškiamąją medžiagą net sunkiai pasiekiamose vietose ir siaurose erdvėse minkštuose balduose ar automobilyje.

Patogus apmušalų plovimo antgalis yra praktiškas priedas, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms ir siauriems plyšiams valyti, tinkamas visiems Kärcher SE 4, SE 5 ir SE 6 serijos drėgno valymo siurbliams. Ant minkštų baldų ir automobilyje geriausius valymo rezultatus pasieksite dar patogiau ir be pastangų. Siauras antgalis dideliu slėgiu purškia valymo tirpalą giliai į pluoštus ir susiurbia jį atgal kartu su nešvarumais. Efektyviai pašalinami nešvarumai ir kvapai.

Savybės ir privalumai
Plyšinis antgalis SE: Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Plyšinis antgalis SE: Purškimo funkcija
Purškimo funkcija
Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
Plyšinis antgalis SE: Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologija
Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologija
Optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 241 x 44 x 65
Pritaikymo sritys
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)