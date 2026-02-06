Plyšinis antgalis SE
Praktiškas plyšinis antgalis, tai drėgno valymo siurblių priedas, leidžia išpurkšti purškiamąją medžiagą net sunkiai pasiekiamose vietose ir siaurose erdvėse minkštuose balduose ar automobilyje.
Patogus apmušalų plovimo antgalis yra praktiškas priedas, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms ir siauriems plyšiams valyti, tinkamas visiems Kärcher SE 4, SE 5 ir SE 6 serijos drėgno valymo siurbliams. Ant minkštų baldų ir automobilyje geriausius valymo rezultatus pasieksite dar patogiau ir be pastangų. Siauras antgalis dideliu slėgiu purškia valymo tirpalą giliai į pluoštus ir susiurbia jį atgal kartu su nešvarumais. Efektyviai pašalinami nešvarumai ir kvapai.
Savybės ir privalumai
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Purškimo funkcijaLankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologijaOptimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|241 x 44 x 65
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)