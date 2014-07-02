Plyšio antgalis, NT, DN 40 plastikas, 290 mm
Plastikinis siauras antgalis (DN 40) valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 290 mm.
Plastikinis plyšių išsiurbimo priedas (DN 40) dulkių siurbimui įtrūkimuose ir kampuose. Ilgis: 290 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|40
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Ilgis (mm)
|290
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 45 x 45
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Suderinami įrenginiai
- Priedų komplektas statyboms
- Profesionaus valymo įrenginys NT, DN 40
- Rinkinys kepykloms, elektrai laidus
- Siurbimo žarna su lenkimu ir PFC moduliu, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 1.0, bajonetas 1.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0
- Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0