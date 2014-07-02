Plyšio antgalis, NT, DN 40 plastikas, 290 mm

Plastikinis siauras antgalis (DN 40) valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 290 mm.

Plastikinis plyšių išsiurbimo priedas (DN 40) dulkių siurbimui įtrūkimuose ir kampuose. Ilgis: 290 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) 40
Kiekis (Piece(s)) 1
Ilgis (mm) 290
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 300 x 45 x 45
Videos