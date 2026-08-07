Plyšio šepečių rinkinys
Lengvas ir efektyvus plyšių valymas be cheminių priemonių: praktiškas plyšių šepečių rinkinys susideda iš keturių juodų plyšiams skirtų šerelių rinkinių ir kurie puikiai tiks plytelių siūlėms valyti.
Plyšių šepečių rinkinys palengvins plytelių siūlių valymą vonioje ar virtuvėje. Šerių forma puikiai pritaikyta plyšiams, todėl pasiekia net ir atokiausias vietas ir garų pagalba greitai ir lengvai išvalo – ir visa tai nenaudojant chemikalų.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
- Lengvai pašalina įsisenėjusį purvą.
- Ilgesnis tarnavimo laikas dėl lėtesnio šerelių nusidėvėjimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|46 x 8 x 58
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)