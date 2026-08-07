Plyšių šepečio šereliai
Aukštos kokybės šepečių juostelių rinkinys, kai XXL plyšio šepečio šereliai susidėvi.
Kai ilgaamžės XXL plyšių šepečio šereliai susidėvi, juos reikia pakeisti, kad ir toliau būtų pasiekiami tobuli valymo rezultatai. Tam tiesiog ištraukite visą šepečių juostelę ir pakeiskite ją nauja.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|156 x 18 x 25
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)