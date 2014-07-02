Poliravimo šluostės (universalios)
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos kietiems paviršiams, tokiems, kaip parketas, akmuo, linoleumas, kamštis, PVC ir grindų laminatas, poliruoti.
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos kietiems paviršiams, tokiems, kaip parketas, akmuo, linoleumas, kamštis, PVC ir grindų laminatas, poliruoti. Naudodamiesi šiomis šluostėmis, nupoliruosite grindis iki spindesio.
Savybės ir privalumai
Poliravimo šluostė iš aukštos kokybės, netikros vilnos
- Puikūs visų tipų grindų dangų poliravimo rezultatai
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 125 x 10
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos