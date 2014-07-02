Popieriniai filtro maišeliai
3 pakeičiami popieriniai filtro maišeliai FP 303 vakuuminiam grindų poliravimo įrenginiui.
3 pakeičiami popieriniai filtro maišeliai FP 303 vakuuminiam grindų poliravimo įrenginiui. Patikimai surenka poliravimo metu susikaupusias dulkes. Filtro maišelį patogu pritvirtinti ir išmesti.
Savybės ir privalumai
Žr. paaiškinamajame tekste
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 160 x 7