Post-Protect filtras WPC 120
„Post-Protect“ užtikrina ketvirtąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje ir garantuoja malonų vandens skonį.
„Post-Protect“ filtras pagamintas iš grūdėtos aktyvuotos anglies ir užbaigia mūsų WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemos koncepciją, pašalindamas paskutines likusias priemaišas ir pašalines medžiagas, kurios gali neigiamai paveikti vandens skonį. Rezultatas – grynas, švarus vanduo, kurį malonu gerti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pritaikymo sritys
- Geriamasis vanduo