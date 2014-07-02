Prailginimo žarna elektros įrankiui
Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.
Lanksti įsiurbimo žarna (1 m) su suderintuvu žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifuokliuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Elektros prietaisų skleidžiami nešvarumai nedelsiant išsiurbiami ir neteršia patalpų/oro. Tai idealus sprendimas Jūsų dirbtuvėms, padedantis išvengti nuolatinio valymo darbų.
Savybės ir privalumai
Elektrinių įrankių adapteriai
- Žarnos prijungimui prie elektrinio įrankio oro išmetimo angos
- Tiesioginiam dulkių/purvo siurbimui darbo metu, kad išvengtumėte nešvarumų patekimo į orą.
Lankstus siurbimo žarnos dizainas
- Daugiau laisvės judėti.
- Lengvas ir praktiškas naudoti
Priedų komplektas visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|2
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1220 x 41 x 41
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija