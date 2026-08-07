Prailginimo žarna SC1
Su SC 1 prailginimo žarna galima lengvai išvalyti net sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip kampai ir nišos.
Su SC pailginimo žarna net sunkiai pasiekiamos vietos kaip kampai ir nišos gali būti lengvai nuvalomos. Kiti priedai (rankinis antgalis, siauras antgalis ir kt.) gali būti lengvai pritvirtintosi bet kuriuo valymo metu.
Savybės ir privalumai
Tinkamas su kitais priedais
- Priedų, tokių kaip rankinis antgalis, apvalus šepetys ar galios purkštukas, pritvirtinimas pagal poreikį prie prailginimo žarnos.
Lanksti, prailginimo žarna valymui be pastangų
- Lengva valyti sunkiai pasiekiamas vietas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 51 x 220
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
- Prastuvai / kriauklės
- Vandens čiaupai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Vonios kambarys
Prailginimo žarna SC1 atsarginės dalys
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