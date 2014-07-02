Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me

5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva sidabrinis
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Suderinami įrenginiai