Prailginimo žarnos adapterio komplektas

Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraigtiniu sriegiu prie aukštoslėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect“ sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.

Savybės ir privalumai
Atnaujinimo komplektas su greitąja jungtimi „Quick Connect
  • Visų aukšto slėgio plovimo įrenginių, gaminamų nuo 1992 m., atnaujinimui su greito sujungimo adapterio sistema „Quick Connect
Žalvario jungtis
  • Lengva pakeisti ir greitai sujungti purškimo pistoletą naudojant „Quick Connect
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 80 x 45 x 61
Suderinami įrenginiai