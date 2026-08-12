Pre-Pure filtras, WPC 120

„Pre-Pure“ filtras užtikrina pirmąjį ir antrąjį filtravimo etapą mūsų „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.

„Pre-Pure“ filtrą sudaro polipropileninis filtras ir filtras su aktyvuota anglimi, todėl jis patikimai pašalina iš vandens didesnes daleles iki > 5 µm, sunkiuosius metalus ir chlorą. „Pre-Pure“ filtras vykdo pirmąjį ir antrąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (be priedų) (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 71 x 71 x 272
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Geriamasis vanduo