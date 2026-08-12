Pre-Pure filtras, WPC 120
„Pre-Pure“ filtras užtikrina pirmąjį ir antrąjį filtravimo etapą mūsų „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.
„Pre-Pure“ filtrą sudaro polipropileninis filtras ir filtras su aktyvuota anglimi, todėl jis patikimai pašalina iš vandens didesnes daleles iki > 5 µm, sunkiuosius metalus ir chlorą. „Pre-Pure“ filtras vykdo pirmąjį ir antrąjį filtravimo etapą „Kärcher“ WPC 120 UF keturių pakopų vandens filtravimo sistemoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pritaikymo sritys
- Geriamasis vanduo