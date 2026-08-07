Priedų rinkinys garo valytuvui SC1 Multi
Švarumas be sąlyčio su nešvarumais: su grindų valymo rinkiniu EasyFix Large, skirtu SC 1 Multi, galite akimirksniu paversti rankinį garų valytuvą šluoste.
Iš rankinio garų valytuvo į šluotą per kelias sekundes: patogus grindų valymo rinkinys EasyFix Large, skirtas SC 1 Multi, tai leidžia padaryti. Tiesiog pritvirtinkite universalų grindų audinį Large prie EasyFix Large grindų antgalio naudodami kabliukų ir kilpelių sistemą ir prijunkite antgalį prie dviejų pratęsimo vamzdžių (po 0,5 m) ant SC 1 Multi – ir galite iš karto pradėti kruopščiai valyti kietąsias grindis. Universalus grindų audinys su specialia kilpų struktūra užtikrina ypač gerą nešvarumų surinkimą. Aukštas garų pralaidumas leidžia pasiekti puikių ir higieninių valymo rezultatų kampuose ir kraštuose.
Savybės ir privalumai
Lengvas grindų antgalių rinkinio „EasyFix Large“ tvirtinimas prie SC 1 Multi
- Grindų antgalis EasyFix gali būti lengvai prijungiamas prie įrenginio.
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Šluostė su specialia kilpų struktūra ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus užsandarintus kietus paviršius.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
- Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Inovatyvi lamelos technologija
- Dėka lamela technologijos, garai paskirstomi vienodai virš valomo paviršiaus.
Lanksti antgalio jungtis
- Ergonomiškas ir efektyvus valymas, nepriklausomai nuo valančiojo ūgio.
- Idealus valyti po baldais.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės