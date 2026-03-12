Priedų rinkinys medienos valymui
Priedų rinkinys medienos valymui. Su galingu paviršiaus šveitikliu PS 40, medienos valymo priemone ir FJ 10 C „Connect 'n' Clean“ putų antgaliu. Idealiai tinka medinių ir akmeninių paviršių valymui ir priežiūrai.
Priedų rinkinys medienos valymui idealiai tinka medinių ir akmeninių paviršių valymui ir priežiūrai. Praktišką rinkinį sudaro galingas paviršių šveitimo antgalis PS 40, skirtas galingam ir efektyviam įvairių paviršių valymui - puikiai tinkantis laiptams ir pakraščiams, 1 litro medienos valymo priemonė - maksimalus valymo efektyvumas, optimali priežiūra ir puiki apsauga iš pirmo karto, taip pat FJ 10 C „Connect 'n' Clean“ putų antgalis su 1 litru akmens valymo priemonės - akmens paviršių valymui ir priežiūrai. Dėl praktiškos FJ 10 C „Connect 'n' Clean“ putų antgalio greito perjungimo sistemos, valymo priemonių buteliai yra lengvai pakeičiami. Inovatyvi putų antgalio srovė gamina tirštas putas ir taip užtikrina dar galingesnį valymą. Priedų rinkinys medienos valymui tinka visiems Kärcher K2 - K7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
PS 40 Plovimo šepetys
- Itin galingas valymo efektyvumas, lyginant su įprastu šveitikliu.
Trys-viename medžio valymo priemonė, 1 l
- Maksimaliam valymo efektyvumui, priežiūrai ir apsaugai vienos procedūros metu.
FJ 10 C "Connect 'n' Clean" putų antgalis
- Greitesniam ir patogesniam ploviklio pakeitimui vienu paspaudimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|744 x 303 x 759
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos