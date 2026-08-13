Priedų rinkinys RCV 3

RVC 3 roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 valymo šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Nepriekaištingi valymo rezultatai kasdien. Naudojant šį priedų rinkinį, RVC 3 robotas siurblys valo tarsi naujas. Rinkinyje esantys lengvai keičiami komponentai padeda prailginti RVC 3 tarnavimo laiką. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 valymo šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (-elementas) 6
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 70 x 233
Suderinami įrenginiai