Priedų rinkinys RCV 3
RVC 3 roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 valymo šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Nepriekaištingi valymo rezultatai kasdien. Naudojant šį priedų rinkinį, RVC 3 robotas siurblys valo tarsi naujas. Rinkinyje esantys lengvai keičiami komponentai padeda prailginti RVC 3 tarnavimo laiką. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 valymo šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 70 x 233