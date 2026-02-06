Priedų rinkinys skirtas automobliui

Naudojant automobilinių priedų rinkinį, skirtą VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax modeliams, automobilio saloną išvalysite akimirksniu.

Optimalus automobilio salono valymas naudojant specialius automobilio priedų rinkinius, skirtus VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams. Platus apmušalų antgalis leidžia greitai ir efektyviai išvalyti apmušalus ir sėdynes automobilyje. Lanksti prailginimo žarna puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, pvz., tarpams, valyti, o ilgas ir lankstus plyšio antgalis taip pat pasiekia siauras vietas.

Savybės ir privalumai
Platus apmušalų antgalis
  • Taip pat greitai ir efektyviai išvalo didesnius plotus.
Lankstus plyšio antgalis
  • Lankstus plyšio antgalis taip pat leidžia išvalyti siauras vietas.
Lanksti prailginimo žarna
  • Su prailginimo žarna galima pasiekti net sunkiai pasiekiamas vietas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės salonui
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
  • Automobilių sėdynės