Priedų rinkinys skirtas automobliui
Naudojant automobilinių priedų rinkinį, skirtą VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax modeliams, automobilio saloną išvalysite akimirksniu.
Optimalus automobilio salono valymas naudojant specialius automobilio priedų rinkinius, skirtus VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams. Platus apmušalų antgalis leidžia greitai ir efektyviai išvalyti apmušalus ir sėdynes automobilyje. Lanksti prailginimo žarna puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, pvz., tarpams, valyti, o ilgas ir lankstus plyšio antgalis taip pat pasiekia siauras vietas.
Savybės ir privalumai
Platus apmušalų antgalis
- Taip pat greitai ir efektyviai išvalo didesnius plotus.
Lankstus plyšio antgalis
- Lankstus plyšio antgalis taip pat leidžia išvalyti siauras vietas.
Lanksti prailginimo žarna
- Su prailginimo žarna galima pasiekti net sunkiai pasiekiamas vietas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės salonui
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Automobilių sėdynės