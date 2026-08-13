Priedų rinkinys slėgio mažinimui 1/2"
Montuojamas ant mūsų sauso ledo pūstuvų su L2P technologija: priedų komplektas su slėgio mažintuvu, vandens atskirtuvu ir alyvos atskirtuvu. Srovės slėgis reguliuojamas ant mašinos pagal poreikį.
Keliais paprastais veiksmais šis priedų komplektas, sukurtas lengvam montavimui ant mūsų sauso ledo pūstuvų su L2P technologija, leidžia reguliuoti srovės slėgį tiesiai ant mašinos, pritaikant jį konkrečiai užduočiai. Integruoto slėgio mažintuvo dėka, slėgis gali būti nustatomas plačiame intervale – nuo 0,5 iki 10,0 barų – ir gali būti užrakintas. Slėgio praradimai yra labai nedideli. Cikloninis atskirtuvas ir vandens bei alyvos filtras užtikrina saugų veikimą net ir tada, kai iš išorės tiekiamas suspaustas oras yra prastesnės kokybės. Patogumui, užpildymo lygis gali būti lengvai patikrintas iš išorės bet kuriuo metu, o ištuštinimo funkcija yra pusiau automatinė.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas srovės spaudimo lygis
- Reguliuojamas sauso ledo valymo abrazyvumas.
- Pritakomas įvairiose situacijose
Suspausto slėgio filtravimas
- Filtro dėka saugus Vandens ir alyvos atskyrimas
Paprastas paruošimas darbui
- Paprastas prietaiso surinkimas ir išardymas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|265 x 210 x 285
Pritaikymo sritys
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Tekstilės ir apmušalų valymui
- Valdymo spintelių, elektrinių komponentų ir valdymo pultų valymui
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui