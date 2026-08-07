PS 20 paviršių valymo priemonė
Galingas šepetys yra idealus Kärcher rankinio valymo įrenginių KHB- ir OC 6-18 modelių priedas mažiems plotams ir laiptinėms valyti.
Kärcher paviršių valymo šepetys PS 20, skirtas rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, yra su dviem integruotais purkštukais, turi apsaugą nuo purslų su šereliais ir gali būti pasukamas 90 laipsnių kampu. Tai reiškia, kad lengviau pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
Savybės ir privalumai
Du integruoti antgaliai
- Efektyvesnis plotų valymas, lyginant su viena purškimo ietimi.
Kompaktiškas dizainas
- Puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
Du prailginimo lancetai
- Priklausomai nuo paskirties, PS 20 Handheld valymo šepetį galima naudoti su prailginimu arba be jo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|729 x 198 x 768
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Laiptai
- Pėsčiųjų takai
- Sodo/terasos/balkono baldai
PS 20 paviršių valymo priemonė atsarginės dalys
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