PS 40 plovimo šepetys
„PS 40“ galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais. Galingas valymo būdas greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių. Idealiai tinka laiptams ir kraštams.
PS 40 galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais ir valytuvu yra galingesnis nei įprastas rankinis šveitiklis. Galingas šveitiklis greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus su aukštu slėgiu. PS 40 galios šveitiklis idealiai tinka valyti laiptus, vidaus kiemus, fasadus, garažus, balkonus, sienas ir takus. Idealiai tinka valyti laiptus ir kraštus. Tinka visoms Kärcher aukšto slėgio plovykloms nuo K 2 iki K 7.
Savybės ir privalumai
Trys integruoti aukšto slėgio purkštukai
- Įsisenėjusio purvo šalinimui nuo įvairių paviršių.
Integruotas valytuvas
- Greitas vandens likučių pašalinimas.
Kompaktiškas dizainas
- Puikiai tinka valyti kampus ir pakraščius išvengiant vandens taškymosi.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Įsisenėjusio purvo šalinimui nuo įvairių paviršių.
Aukšto slėgio srovės ir rankinio šepečio slėgio derinys
- Itin galingas valymo efektyvumas, lyginant su įprastu šveitikliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|744 x 303 x 759
Suderinami įrenginiai
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Laiptai
- Terasos
- Fasadai
- Garažas
- Sodo ir akmens sienos
- Balkonas
- Pėsčiųjų takai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai