Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto

Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock

Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Suderinami įrenginiai