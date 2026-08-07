Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto

Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Suderinami įrenginiai
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto atsarginės dalys

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