Purkštukų komplektas 090, 700 - 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui
Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.
Kärcher antgalių komplektą 090 sudaro padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Tinka "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h, optimaliam putų sistemos rezultatui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 1000
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
Suderinami įrenginiai
- Easy putų komplektas
- Easy putų komplektas su RM inžektoriumi
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Inno Foam
- Inno Foam - putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi