Purkštukų komplektas 090, 700 - 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui

Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.

Kärcher antgalių komplektą 090 sudaro padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Tinka "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h, optimaliam putų sistemos rezultatui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 700 - 1000
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1