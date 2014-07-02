Purkštukų komplektas 090, 700 - 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui
Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skirtas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.
Kärcher antgalių komplektą 090 sudaro padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Tinka "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h, optimaliam putų sistemos rezultatui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 1000
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5