Purkštukų komplektas 110, 1000 - 1300 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui

Antgalių komplektą 110 sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skirtas "Inno/Easy" komplektui 1000 - 1300 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.

Kärcher antgalių komplektą 110 sudaro padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Tinka "Inno/Easy" putų komplektui 1000-1300 l/h, optimaliam putų sistemos rezultatui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 1000 - 1300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1