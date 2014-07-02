Purkštukų komplektas 110, 1000 - 1300 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui
Antgalių komplektą 110 sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skirtas "Inno/Easy" komplektui 1000 - 1300 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.
Kärcher antgalių komplektą 110 sudaro padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Tinka "Inno/Easy" putų komplektui 1000-1300 l/h, optimaliam putų sistemos rezultatui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|1000 - 1300
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5