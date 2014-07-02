Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h

Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.

Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai