Purkštukų komplektas smėliavimui 0040

Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Šis purkštukų komplektas pagerina Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumą. Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4