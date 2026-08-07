Purkštukų komplektas smėliavimui 0040
Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Šis purkštukų komplektas pagerina Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumą. Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4