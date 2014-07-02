Purkštukų komplektas smėliavimui 0040
Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: pukrštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedo veikimui ir rezultatui. Skiertas naudoti tik su priedu 4.762-010/-022.
Šis purkštukų komplektas pagerina Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumą. Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedu 4.762-010/-022.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Purkštukų komplektas smėliavimui 0040 atsarginės dalys
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