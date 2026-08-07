Purkštukų rinkinys skirtas FR, 400 l/h - 450 l/h
Antgalių komplektas paviršių plovimo antgaliui. Purkštukai ir laikikliai. Optimaliam paviršių plovimo antgalio veikimui (400-450 l/val)
Antgalių komplektas paviršių plovimo antgaliui. Purkštukai ir laikikliai. Optimaliam paviršių plovimo antgalio veikimui (400-450 l/val). Tinka naudoti su 2.640-679.0, 2.640-355.0, 2.641-065.0
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|400 / 450
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1