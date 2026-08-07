Purkštukų rinkinys skirtas FR, 400 l/h - 450 l/h

Antgalių komplektas paviršių plovimo antgaliui. Purkštukai ir laikikliai. Optimaliam paviršių plovimo antgalio veikimui (400-450 l/val)

Antgalių komplektas paviršių plovimo antgaliui. Purkštukai ir laikikliai. Optimaliam paviršių plovimo antgalio veikimui (400-450 l/val). Tinka naudoti su 2.640-679.0, 2.640-355.0, 2.641-065.0

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 400 / 450
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1