Purkštukų rinkinys skirtas FR, 650 l/h - 850 l/h

Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (650 iki 850 l/h).

Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (650 iki 850 l/h). Tinka šiems modeliams: 2.640-679, 2.640-355 ir 2.641-065.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 650 / 850
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1