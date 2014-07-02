Purkštukų rinkinys skirtas FR, 650 l/h - 850 l/h
Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (650 iki 850 l/h).
Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (650 iki 850 l/h). Tinka šiems modeliams: 2.640-679, 2.640-355 ir 2.641-065.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|650 / 850
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
Suderinami įrenginiai
- FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis
- FR 30 lygių paviršių valymo antgalis
- FR 50 lygių paviršių valymo antgalis
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul