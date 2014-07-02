Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 035

Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.

Purkštukų komplektas, susidedantis iš padidintos galios ir srovės purkštukų, skirtas optimaliam Kärcher "FRV 30" darbui. Pridedamas specialus montavimo įrankis.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 35
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4