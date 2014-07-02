Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 050
Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.
Purkštukų komplektas, susidedantis iš padidintos galios ir srovės purkštukų, skirtas optimaliam Kärcher "FRV 30" darbui. Pridedamas specialus montavimo įrankis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|50
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Suderinami įrenginiai
- FRV 30 - lygių paviršių valymo antgalis
- FRV 30 Me - lygių paviršių valymo antgalis
- FRV 30 Me paviršių valytuvas
- FRV 50 Me - lygių paviršių valymo antgalis
- FRV 50 Me paviršių valytuvas
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic