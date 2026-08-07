Purkštuvo koto ilgiklis
Purkštuvo koto ilgiklis, skirtas „Kärcher“ vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir priedams jungti naudojant „Quick Connect“ adapterį. Tinka visiems KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams.
Koto ilgiklis su „Quick Connect“ adapteriu sujungia visus KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginius su priedais. Taip užtikrinamas ergonomiškas darbas, o dėl didesnio atstumo naudotojas yra apsaugotas nuo vandens taškymosi. Koto ilgiklis yra suderinamas su visais KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiais. Darbui reikalingi priedai su „Quick Connect“ adapteriu, pvz., „MJ 24 Multi Jet“ daugiafunkcis purškimo antgalis.
Savybės ir privalumai
„Kärcher“ KHB ir OC 6-18 priedų prijungimas naudojant „Quick Connect“ adapterį
- Ergonomiškas darbas ir apsauga nuo vandens taškymosi.
Spalvinis žymėjimas prie bajoneto tvirtinimo
- Aiškiai atskiriami slėginių plovimo įrenginių priedai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 40 x 37