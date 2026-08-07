Purškimo ietis 850 mm
Cinkuotas purškimo antgalis su rankiniu sraigtiniu tvirtinimu, skirtas Kärcher Classic serijos aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Nepasukamas. Ilgis: 850 mm.
Visiems Kärcher Classic serijos aukšto slėgio plovimo įrenginiams: 850 mm ilgio, cinkuotas, nesisukantis purškimo antgalis. Galima naudoti esant vandens temperatūrai iki 60 °C ir iki 250 barų darbiniam slėgiui. Su rankiniu sraigtu, M 22 × 1,5 sriegiu skirtu prijungti prie aukšto slėgio pistoleto, taip pat M 18 × 1,5 sriegiu priedams prijungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|850 / 50 / 35