Purškimo ietis dugno plovimui

Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.

Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (mm) 700
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1
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Suderinami įrenginiai
Purškimo ietis dugno plovimui atsarginės dalys

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