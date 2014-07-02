Purškimo ietis dugno plovimui
Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.
Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (mm)
|700
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,7
Purškimo ietis dugno plovimui atsarginės dalys
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