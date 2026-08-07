Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 027
"PowerControl“ purškimo ietis su 027 dydžio antgaliu leidžia neribojamai reguliuoti slėgį tiesiogiai ant prietaiso ir nustatyti reikiamą galingumą pagal atliekamą darbą.
Ideali jūsų aukšto slėgio valymo įrenginio alternatyva be automatinės valdymo funkcijos: mūsų "PowerControl" purškimo ietis 027 su patentuotu padidintos galios purkštuku, pagerinančiu valymo efektyvumą iki 40 procentų, turi neribotą ir lengvai valdomą slėgio reguliavimą. Tokiu būdu, atlikdami darbus, jūs galite tiksliai suderinti valymo funkciją su valymo užduotimi. Valymo priemonę galima naudoti specialiai integruoto žemo slėgio režimo metu. Siekiant dar labiau optimizuoti rezultatą, galima nustatyti purškimo srovės lygį, kas kiekvieną kartą užtikrina reikiamą darbinį kampą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
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Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 027 atsarginės dalys
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