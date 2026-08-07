Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 034
Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui.
Mūsų "PowerControl“ purkštuvas 034 leidžia bet kuriuo metu neribotai pritaikyti aukšto slėgio įrenginio valymo efektyvumą atitinkamai užduočiai. Jums reikia didesnio ar mažesnio slėgio: patentuotas Kärcher padidintos galios purkštukas pagerina valymo efektyvumą maždaug 40 procentų. Slėgio reguliavimo įtaisas yra tiesiogiai pasiekiamas ir labai lengvai valdomas darbo metu. Tikslingam valymo priemonių naudojimui yra integruotas žemo slėgio režimas, o purškimo lygio reguliavimas užtikrina reikiamą darbinį kampą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
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Suderinami įrenginiai
Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 034 atsarginės dalys
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