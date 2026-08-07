Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 038
Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui.
Dėl patentuoto Kärcher padidintos galios purkštuko, kuris pagerina valymo efektyvumą maždaug 40 procentų, mūsų "PowerControl“ purškimo ietis 038 yra alternatyva įrenginiams su automatinio valdymo funkcija. Valymo procesą galite pritaikyti prie konkrečios užduoties nenutraukdami darbo, naudodamiesi kintamu slėgio reguliavimu. Valymo priemonės yra naudojamos specialaus žemo slėgio režimu metu, o optimalus darbinis kampas parenkamas naudojant integruotą purškimo lygio reguliavimą. Valdiklis yra tiesiogiai pasiekiamas ir labai lengvai valdomas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
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Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 038 atsarginės dalys
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