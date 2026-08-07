Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 042
Mūsų "PowerControl“ purkštuvas su 042 dydžio antgaliu, leidžia atlikti bet kokią valymo užduotį. Labai įvairus ir tikslus slėgio reguliavimas.
Tiek, kiek reikia, tačiau kiek įmanoma mažiau: reguliuodami mūsų "PowerControl“ purkštuvo 042 slėgį, dabar galite optimaliai pritaikyti valymo efektyvumą prie atitinkamos valymo užduoties, nenutraukdami darbo. Dėl ergonomiškos, tiesiogiai pasiekiamos padėties, reguliuoti slėgį yra labai lengva. Optimizuoti darbą padeda ir patentuotas Kärcher padidintos galios purkštukas, kuris pagerina valymo efektyvumą maždaug 40 procentų. Specialus žemo slėgio režimas leidžia tikslingai naudoti valymo priemones, o darbinis kampas taip pat lengvai pritaikomas inovatyviu purškimo lygio nustatymo valdikliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
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Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 042 atsarginės dalys
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