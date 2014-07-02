Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams
Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.
Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3