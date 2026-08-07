Purškimo pistoletas

Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas - purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 3,4
Suderinami įrenginiai