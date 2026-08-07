Purštukas garui 50°
Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.
Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis (mm)
|1,5
|Kampas (°)
|50
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2