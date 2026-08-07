Purštukas garui 50°

Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.

Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis (mm) 1,5
Kampas (°) 50
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2